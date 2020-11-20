В Бишкеке 20 ноября без осадков. Температура воздуха ожидается −5 градусов. День уменьшился до 9 часов 33 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-14.00 — жилмассив «Ак-Тилек-2» (отрезки 3-4-й улиц);
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Гоголя, Московской, Суюнбаева, Осмонкула, Фрунзе;
- 9.00-18.00 — микрорайон «Тунгуч», 6/2, насосная;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-45, Чуй-48 — Чуй-50, Чуй-52 — Чуй-54), «Алтын—Бешик» (улицы Республиканская, Долон).
У кого намечается той
Сталбек Молдалиев
Родился 20 ноября 1962 года. Депутат Жогорку Кенеша.
Антонина Шевченко
Родилась 20 ноября 1984 года. Одна из самых известных и титулованных спортсменок в истории Кыргызстана: многократная чемпионка мира по тайскому боксу, чемпионка Азии по таэквондо ITF, боец ММА. Прозвище Пантера.
Нурсултан Кубанов
Родился 20 ноября 1992 года. Советник мэра Бишкека по вопросам образования, советник министра образования и науки на общественных началах.
Памятные даты
Всемирный день ребенка
Дети и подростки — самые уязвимые члены любого общества. Неудовлетворительные условия — одно из самых распространенных нарушений прав детей.
По данным ООН, ежегодно 11 миллионов детей умирают, не дожив до своего 5-го дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными. Многие из этих смертей вызваны легко предотвращаемыми или легко излечиваемыми болезнями; другие — губительными последствиями нищеты, невежества, дискриминации и насилия.
С празднованием Всемирного дня ребенка связан День педиатра, который также отмечается 20 ноября.
Люди, которые меняли мир
Умер композитор Асан Мурзабаев
Родился 1 февраля 1942 года в селе Кара-Кунгей. Кыргызский композитор, заслуженный деятель культуры КР.
Вот далеко не полный список работ Асана Мурзабаева 1970-х годов: симфоническая поэма «Эрке ботой», цикл пьес для фортепиано «Листки из джайлоо», две баллады для голоса, инструментальные концерты — для фортепиано, гобоя, виолончели, струнный квартет.
Всего через два года после окончания института он принят в члены Союза композиторов СССР.
В 1980-е годы обращается к более крупным формам — оратории, опере, вокально-симфонической поэме, симфонии.
Автор оперы «Волк и пятеро козлят» (либретто Жолдошбая Абдыкалыкова).
В течение многих лет Асан Мурзабаев преподавал — вначале в музыкальном училище, затем в Институте искусств, а с 1994 года — в Кыргызской национальной консерватории.
Умер 20 ноября 2012 года.
Куда сходить
Культура
- «Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок.
Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».
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