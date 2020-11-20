В Бишкеке 20 ноября без осадков. Температура воздуха ожидается −5 градусов. День уменьшился до 9 часов 33 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-14.00 — жилмассив «Ак-Тилек-2» (отрезки 3-4-й улиц);

9.00-17.00 — отрезки улиц Гоголя, Московской, Суюнбаева, Осмонкула, Фрунзе;

9.00-18.00 — микрорайон «Тунгуч», 6/2, насосная;

9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-45, Чуй-48 — Чуй-50, Чуй-52 — Чуй-54), «Алтын—Бешик» (улицы Республиканская, Долон).

У кого намечается той

Сталбек Молдалиев

Родился 20 ноября 1962 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Антонина Шевченко

Фото из архива Антонины Шевченко. На фотосессии

Родилась 20 ноября 1984 года. Одна из самых известных и титулованных спортсменок в истории Кыргызстана: многократная чемпионка мира по тайскому боксу, чемпионка Азии по таэквондо ITF, боец ММА. Прозвище Пантера.

Нурсултан Кубанов

Родился 20 ноября 1992 года. Советник мэра Бишкека по вопросам образования, советник министра образования и науки на общественных началах.

Памятные даты

Всемирный день ребенка

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты как дня мирового братства и взаимопонимания детей.

Дети и подростки — самые уязвимые члены любого общества. Неудовлетворительные условия — одно из самых распространенных нарушений прав детей.

По данным ООН, ежегодно 11 миллионов детей умирают, не дожив до своего 5-го дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными. Многие из этих смертей вызваны легко предотвращаемыми или легко излечиваемыми болезнями; другие — губительными последствиями нищеты, невежества, дискриминации и насилия.

С празднованием Всемирного дня ребенка связан День педиатра, который также отмечается 20 ноября.

Люди, которые меняли мир

Умер композитор Асан Мурзабаев