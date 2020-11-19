Продавцы подземок митингуют против оплаты аренды за время карантина

Бишкекский городской кенеш обязал продавцов торговых точек в подземных переходах оплатить аренду за карантинный период. Об этом 24.kg сообщили сами продавцы.

Чтобы выразить протест, продавцы подземок на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова и проспектов Манаса и Чуй закрыли свои торговые точки и вышли на митинг у здания мэрии.

«Нам сказали, что мы должны оплатить аренду за два месяца, то есть за апрель и май, когда мы находились на карантине. Но в это время мы не работали», — сказал продавец Суербек Турдубаев.

По его словам, каждый арендатор оплачивал в месяц от 7 до 15 тысяч сомов в зависимости от размера торговой точки.

В муниципалитете пообещали 24.kg прокомментировать ситуацию позднее.