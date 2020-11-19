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Общество

Жители Джалал-Абада жалуются на работу коммунальных служб

Жители Джалал-Абада жалуются на работу коммунальных служб. Видео опубликовано в соцсетях.

По словам пользователя Facebook Эсена Шишкараева, сугробы снега и гололед мешают нормальному проезду автотранспорта и проходу пешеходов.

«Видно, что коммунальные службы абсолютно не контролируют ситуацию, не были проведены подготовительные мероприятия, совершенно не видно активности на дорогах по нормальному очищению главных и второстепенных дорог. Может быть, УГД и ЖКХ ожидают, что снег и лед сами растают после полудня? Видно, что в этом плане мэрия подготовлена слабо, это зависит от уровня подготовки менеджеров среднего звена и непосредственно руководителей. Если и дальше депутаты будут по объявлению выбирать руководство муниципальных властей, то текущая ситуация покажется легким испугом», — написал он.

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173677/
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