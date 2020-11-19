Кыргызский государственный театр кукол подготовил новый спектакль

Актеры Кыргызского государственного театра кукол имени Мусы Жангазиева поставили новый спектакль. Об этом сообщили в театре.

«Солнечный Зайчик» рассказывает о простых, но очень важных человеческих отношениях. Простой лучик солнца научит ребятишек быть добрее и мужественнее, не оставлять друзей в беде, вместе радоваться каждому дню жизни и не бояться открывать мир», — отметили в театре.

Спектакль по мотивам пьесы Владимира Маслова «Мой друг — Солнце» поставил художественный руководитель Нурлан Асанбеков. Художник — Мариям Аблакова.

Напомним, в Кыргызстане приостановлены все культурные мероприятия.