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Общество

Онлайн-обучение. Вузы не могут собрать деньги за обучение по контрактам

О результатах мониторинга онлайн-обучения в вузах 24.kg рассказала главный специалист управления профессионального образования Министверства образования и науки Айнура Асан кызы.

По ее словам, онлайн-обучение ведется на базе различных образовательных порталов. Каждый вуз выбирает сам. На портале есть «личные кабинеты» преподавателя и студентов. Руководство вуза имеет возможность проверять расписание, загруженные лекции, выполненные задания, а также присоединяться в любой момент к Zoom-лекции и проверить, проводится ли она, присутствуют ли студенты.

В одном из вузов разработали свой портал, где есть даже возможность сразу проверять работы студентов на плагиат.

«В ходе мониторинга преподаватели и студенты жаловались на качество интернета. Иногда всех участников лекции «выбивает» из конференции, пока обратно всех соберешь, уходит время, а кто-то из участников больше вообще не подключается», — сказала Айнура Асан кызы.

«Вузы также жалуются, что не могут собрать деньги за обучение. Мы попросили войти в ситуацию, не отчислять по причине неуплаты контрактов, составить скользкий график, чтобы и студентам было удобно, и преподаватели не страдали без зарплаты», — добавила она.

Напомним, что в министерстве создана рабочая группа, которая должна разработать детальный алгоритм по организации учебного процесса в вузах с учетом специфики подготовки по отдельным направлениям в формате смешанного обучения (предусматривается как онлайн, так и офлайн). Срок работы группы — до конца ноября. Решение будет согласовываться с Республиканским штабом по борьбе с коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173659/
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