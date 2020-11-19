Госэкотехинспекция заставила чиновников убрать свалку на побережье Ала-Арчи

Госэкотехинспекция выдала предписание Байтикскому айыл окмоту об устранении стихийной свалки, образовавшейся на побережье реки Ала-Арчи. Об этом сегодня сообщает пресс-служба инспекции.

«Межрегиональное управление по Аламединскому и Иссык-Атинскому районам Госэкотехинспекции, рассмотрев обращение гражданки Почининой о загрязнении побережья реки Ала-Арчи, произвело осмотр местности с участием главы Байтикского айыл окмоту. Факт незаконного сброса мусора подтвердился. Главе айыл окмоту было предписано в срочном порядке устранить выявленные нарушения», — сообщили в ведомстве.

Сообщается также, что местным органам власти поручено не только устранить стихийную свалку, но и найти нарушителей санитарных норм, а также обеспечить сохранность водоохранной зоны.