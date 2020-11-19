В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 516 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 516 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 168 человек, Оше — 10, Чуйской области — 78, Ошской — 49, Таласской — 16, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 45, Джалал-Абадской — 50, Баткенской — 92.

За весь период выздоровели 59 тысяч 362 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.