В Баткенской области строят больницу на 200 мест за счет Узбекистана

В Баткенской области начали строить новый инфекционный госпиталь из легких конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства региона.

Фото полпредства региона. В Баткенской области начали строить новый инфекционный госпиталь из легких конструкций

По ее данным, строительство завершат с течение 10 дней за счет соседнего Узбекистана. Медучреждение оснастят необходимым медборудованием и мебелью. В процессе лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией регион посетят узбекистанские врачи для обмена опытом.

Инфекционную лечебницу на 200 мест начали строить на территории Кадамджайской районной больницы.