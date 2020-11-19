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Общество
Сюжет: COVID-19

В Баткенской области строят больницу на 200 мест за счет Узбекистана

В Баткенской области начали строить новый инфекционный госпиталь из легких конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства региона.

полпредства региона
Фото полпредства региона. В Баткенской области начали строить новый инфекционный госпиталь из легких конструкций

По ее данным, строительство завершат с течение 10 дней за счет соседнего Узбекистана. Медучреждение оснастят необходимым медборудованием и мебелью. В процессе лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией регион посетят узбекистанские врачи для обмена опытом.

Инфекционную лечебницу на 200 мест начали строить на территории Кадамджайской районной больницы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173605/
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19 ноября, четверг
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