Новый проект Конституции. Экс-омбудсмен выступает против

Члены общественного движения «Перемена» во главе с лидером экс-омбудсменом Кубатом Оторбаевым считают, что принятие проекта новой Конституции в предлагаемом варианте создаст угрозу будущему Кыргызстана.

По словам Кубата Оторбаева, если президент станет главой правительства, то кабмин и глава государства должны быть подотчетны парламенту.

«В то же время мы полагаем, что необходимо повышать требования к политическим партиям. Надо развивать внутреннюю конкуренцию, и она должна регулироваться законом. Включая формирование списков кандидатов в депутаты, которое подразумевает открытую, беспристрастную и справедливую процедуру. Правила и нормы формирования списков должны отражаться в законодательстве. Мы не против учреждения курултая, но остаются неясными процедуры формирования и прекращения его деятельности. Это приведет к необоснованному раздуванию числа чиновников, приведет на местах к неформальному вмешательству в работу местных органов самоуправления и процветанию коррупции», — указывает он.

Кубат Оторбаев отмечает, что следует объединиться всем прогрессивным силам, молодежи и гражданам, чтобы не допустить принятия проекта Конституции в предлагаемом варианте.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.