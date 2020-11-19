Фонд «Сорос — Кыргызстан» передал городскому управлению здравоохранения средства индивидуальной защиты — 14,5 тысячи пар медицинских перчаток и 432 литра антисептика. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, помощь распределена между мобильными бригадами объединенных ЦСМ четырех районов, Центром экстренной медицины (станция скорой помощи) и Городской клинической больницей № 1.

В пресс-службе добавили, что 4 тысячи медицинских масок и 480 респираторов также передала международная некоммерческая гуманитарная организация детского образования, развития общин и проектов по оказанию чрезвычайной помощи Good Neighbors International.