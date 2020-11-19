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Общество
Сюжет: COVID-19

Германия передала оборудование для лечения пациентов с COVID-19

Посольство Германии передало Минздраву 30 аппаратов воздушно-кислородных смесителей, медицинские принадлежности и расходные материалы для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, закупка оборудования координировалась Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германским обществом по международному сотрудничеству), Министерством здравоохранения и страновым офисом ВОЗ в Кыргызстане.

Заместитель министра здравоохранения Бакыт Джангазиев выразил благодарность правительству и посольству ФРГ и заверил, что оборудование будет в самое ближайшее время распределено по организациям здравоохранения республики согласно потребностям.

В Минздраве добавили, что Германия ранее поставила в КР защитную одежду, расходные материалы для ПЦР-тестов и предметы гигиены. Отделение неотложной помощи больницы в Джалал-Абаде, финансируемое Германией, было сдано досрочно в эксплуатацию в начале июля 2020 года для лечения пациентов с COVID-19.

«Также ожидается прибытие международной группы экспертов, финансируемой Германией, для оказания поддержки по диагностике COVID-19 в лабораториях Кыргызстана и минимизации риска заражения лабораторного персонала», — заметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173579/
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