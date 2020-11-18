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Общество

Завтра в одном из районов Бишкека не будет холодной воды

Завтра в одном из районов Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, причина отключения — проведение работ на водозаборе «Кирова» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к зимнему периоду.

Уточняется, что 19 ноября с 9.00 до 20.00 будет временно прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами Абдрахманова, Фрунзе, Суюмбаева и проспектом Жибек Жолу.

Бишкекводоканал приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить в единый информационный центр Бишкекводоканала по номеру 1533. Также круглосуточно работает кол-центр столичного муниципалитета 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp 0554182185.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173577/
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