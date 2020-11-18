В Нарыне задержаны граждане, занимавшиеся незаконным сбором лекарственных трав

Сотрудники Госэкотехинспекции задержали в Нарынской области граждан, занимавшихся незаконным сбором лекарственных трав. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе рейдов, проведенных инспекторами в Ат-Башинском и Ак-Талайском районах, были задержаны граждане, которые без соответствующего разрешения занимались сбором лекарственных растений — добычей корней Арнебии. После составления всех необходимых протоколов о нарушении с задержанными также была проведена профилактическая беседа», — сказали в Госэкотехинспекции.

Отметим, что цена за килограмм корней Арнебии в зависимости от их качества на различных интернет-площадках варьируется от 500 до 1 тысячи сомов.

Госэкотехинспекция предупреждает, что незаконное посягательство на объекты животного, растительного мира и рыбных запасов карается законодательством КР. В ведомстве призывают к бережному отношению к окружающей среде.