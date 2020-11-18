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Общество

Вышел первый трейлер фильма «Том и Джерри»

Компания Warner Bros. опубликовала первый трейлер полнометражного фильма «Том и Джерри». Ролик был размещен на канале WBRussia в YouTube.

Кинолента соединяет в себе игру живых актеров и элементы мультипликации.

По сюжету сотруднице нью-йоркского отеля Кайле в исполнении Хлои Морец предстоит избавиться от мышонка Джерри, который может испортить предстоящую церемонию бракосочетания. За исполнением данного поручения будет следить управляющий отеля мистер Терренс, которого сыграл актер Майкл Пенья.

Героиня Морец решает прибегнуть к помощи уличного кота Тома.

Режиссером ленты, релиз которой запланирован на 2021 год, стал Тим Стори («Фантастическая четверка»). В фильме также можно увидеть актеров Роба Дилейни и Кена Джонга.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173564/
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