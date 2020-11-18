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Общество

Назван самый сексуальный мужчина 2020 года по версии People

Назван самый сексуальный мужчина 2020 года по версии People. Победитель 2020-го представлен в программе популярного американского телеведущего Джимми Киммела.

Им стал звезда экранизации комиксов Marvel «Черная пантера» и боксерской драмы «Крид: Наследие Рокки» Майкл Б. Джордан.

People
Фото People. Майкл Б. Джордан

Актер признался, что ранее его друзья неоднократно шутили, что «именно это звание он никогда не получит». «Так что это очень круто — оказаться в таком клубе», — прокомментировал он.

Издание, которое ежегодно называет нового самого сексуального мужчину мира из ныне живущих с 1985 года, отметило Майкла Б. Джордана еще и за его активную социальную позицию и участие в движении Black Lives Matter.

Самым сексуальным мужчиной мира из ныне живущих в 2019 году был назван певец и композитор Джон Ледженд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173561/
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