Назван самый сексуальный мужчина 2020 года по версии People. Победитель 2020-го представлен в программе популярного американского телеведущего Джимми Киммела.
Им стал звезда экранизации комиксов Marvel «Черная пантера» и боксерской драмы «Крид: Наследие Рокки» Майкл Б. Джордан.
Актер признался, что ранее его друзья неоднократно шутили, что «именно это звание он никогда не получит». «Так что это очень круто — оказаться в таком клубе», — прокомментировал он.
Издание, которое ежегодно называет нового самого сексуального мужчину мира из ныне живущих с 1985 года, отметило Майкла Б. Джордана еще и за его активную социальную позицию и участие в движении Black Lives Matter.
Самым сексуальным мужчиной мира из ныне живущих в 2019 году был назван певец и композитор Джон Ледженд.