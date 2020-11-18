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Общество

В очереди Минздрава на получение бесплатного гемодиализа стоят 89 человек

С января этого года 1 тысяча 408 пациентов с хронической почечной недостаточностью получили 151 тысячу сеансов бесплатного диализа. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования.

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По ее данным, ФОМС выплатил 709 миллионов 900 тысяч сомов за данные сеансы.

«Финансирование гемодиализных услуг осуществляется через ФОМС по единой фиксированной цене. Сумма возмещения за каждый сеанс гемодиализа составляет 4 тысячи 700 сомов. Сооплата с пациентов не взимается», — проинформировали в ведомстве.

Сейчас в электронной очереди пациентов, ожидающих бесплатное лечение гемодиализа, размещенной на сайте Минздрава, стоят 89 человек.

Список пациентов для получения бюджетного программного гемодиализа рассматривает и утверждает специальная комиссия Минздрава на основании представленных документов.

Решение о переводе очередных пациентов на получение услуг гемодиализа через ФОМС принимается Министерством здравоохранения. «Напоминаем, что в предоставлении гемодиализных услуг участвуют 25 частных медицинских центров и четыре государственные больницы страны», — отметили в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173556/
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