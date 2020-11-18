19 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

10.00-17.00 — отрезки улиц Осмонкула, Древесной;

9.00-14.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (5-6-я улицы), отрезки улиц Нурекской, Наманганской, Адырской, Андижанской;

11.00-19.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (1-4-я улицы);

9.30-17.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Женижок, Куйручук, Конорчок, Ахунбаева), «Арча-Бешик» (улицы Абаданова, 14-я, 15-я), «Колмо» (улица Козу-Баглан), отрезки проспекта Жибек Жолу, улицы Орозбекова;

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-52 — Чуй-55, Чуй-21 — Чуй-24, Профессора Зимы).

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Гоголя, Чугуева, Алма-Атинская, Панфилова, Фабричная, Логвиненко), Октябрьское (улицы Гоголя, Калинина, 22-го партсъезда, Куйбышева, Фабричная, Октябрьская), Степное (улицы Гамзатова, Кавказская, Дорожная, Артезианская), Луговое (улицы Северная, Трансформаторная, Аламединская, тупик Северный);

10.00-14.00 — села Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Виноградная, Восточная), Луговое (улицы Малая ГЭС, Алма-Атинская);

12.00-17.00 — села Октябрьское (улицы Шопокова, Киевская, Молодежная, Курская, Молодой Гвардии, Веселая, Фрунзе, Шоссейная); Сокулукский РЭС 8.30-17.00 — села Манас (улицы Северная, Пионерская, Зеленая, Широкая, Совхозная), Чон-Джар (улица Термечикова), Студенческое (улицы Комсомольская, Артезианская, переулок Южный);

9.00-17.00 — Шопоков (улицы Горького, Футбольная, Западная, Кирова, Степная, Тургенева), села Гавриловка (улицы Молодежная, Фрунзе), Сокулук (улицы Восточная, Монолит, Первомайская, переулок Первомайский), Асылбаш (улицы Доолот, Майтан), Джаны-Джер (микрорайон имени Изакеева, улицы Молодой Гвардии, Новая, Мичурина, Жукова, Правды, Спортивная, Лесная, Больничная, Северная, Апасова, Оторова, Шопокова, Бектоо, Садовая, Свободы, Строительная, Пионерская, Фрунзе, Зеленая Балка, Школьная, переулки Северный, Лесной, детский сад), Западное (улицы Молодой Гвардии, Парковая, Гасангусенова, К.Рамазана), Новопавловка (улица Проектируемая, 82-301); Московский РЭС 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Добровольского, 1), Садовое (улица Кошевого), Темен-Суу (улица Красноармейская); Жайылский РЭС 8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Пирогова, Ленина, 33-37), села Калининское (улицы Береговая, Бакыта, Тимирязева), Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева), Новониколаевка (улицы Энгельса, Московская, Западная, Свердлова, Октябрьская, Макаренко, Комсомольская), Федоровка (улицы Школьная, Центральная); Панфиловский РЭС

8.30-16.00 — село Панфиловка (улицы Ключевая, Молодежная, Центральная);

9.00-14.00 — село Келечек; Панфиловский РЭС Кантский РЭС 8.00-17.00 — села Алмалуу (улицы Токтогула, Картанбаева, Тайгашкаева), Новопокровка (улицы Фрунзе, Пушкина, Шопокова, Набережная), Люксембург (улицы Токмакская, Гагарина, Цемзаводская, Мира); Кеминский РЭС 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улицы Молочная, Омуралиева), Кичи-Кемин (улицы Осмонова, Абдразакова, Копобаева).