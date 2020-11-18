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Общество

Модницы из «Тазалыка». Сотрудницы службы предстали в новом образе

Сотрудницы муниципального предприятия «Тазалык» перевоплотились в модниц. Фотосессию опубликовала на своей странице пресс-секретарь МП Жибек Каракеева.

«Это наши милые и красивые дворники «Тазалыка». Каждое утро, в любую погоду они делают наш город чище и светлее. Иногда, чтобы стать совсем другим человеком, достаточно переодеться. Мы решили еще раз поэкспериментировать и показать себя в другом свете. Спасибо огромное всем, кто нам в этом помог», — написала она.
Ранее водители и дворники «Тазалыка» также поучаствовали в фотосессии. Тогда мужчин сняли в стильных костюмах как своеобразный ответ австралийским пожарным.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173545/
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