Модницы из «Тазалыка». Сотрудницы службы предстали в новом образе

Сотрудницы муниципального предприятия «Тазалык» перевоплотились в модниц. Фотосессию опубликовала на своей странице пресс-секретарь МП Жибек Каракеева.

«Это наши милые и красивые дворники «Тазалыка». Каждое утро, в любую погоду они делают наш город чище и светлее. Иногда, чтобы стать совсем другим человеком, достаточно переодеться. Мы решили еще раз поэкспериментировать и показать себя в другом свете. Спасибо огромное всем, кто нам в этом помог», — написала она.