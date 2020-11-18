Внедрение ОСАГО принесет бюджету Кыргызстана больше 55 миллионов сомов

Внедрение в Кыргызстане ОСАГО принесет в государственный бюджет около 40 миллионов сомов в виде налогов и 15 миллионов в виде страховых взносов. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил председатель Госфиннадзора Арзыбек Кожошев.

«Говоря о положительных моментах введения ОСАГО, важно помнить и о мультипликативном эффекте. Появятся новые рабочие места, так как страховые компании будут заинтересованы в развитии своих филиалов по всему Кыргызстану. Только на первом этапе мы ожидаем, что будет открыто порядка 1 тысячи новых рабочих мест», — сказал Кожошев.

Напомним, 16 ноября Министерство внутренних дел вынесло на общественное обсуждение поправки в Правила дорожного движения, согласно которым с 1 января 2021 года предлагается запретить ездить транспорту без полиса ОСАГО. Это связано с тем, что именно с 2021-го вступают в силу нормы об ответственности автовладельцев за неисполнение обязанности по обязательному страхованию.

Закон об ОСАГО был принят 24 июля 2015 года и должен был вступить в силу еще 7 февраля 2016-го. Однако депутаты Жогорку Кенеша в январе 2016 года инициировали законопроект о продлении срока вступления в силу закона на три года, до 7 февраля 2019-го. Позже срок вступления в силу закона перенесли на 2021 год.