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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 19 ноября облачно и слабый снег. Температура воздуха ожидается −4 градуса. День уменьшился до 9 часов 35 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 10.00-17.00 — отрезки улиц Осмонкула, Древесной;
  • 9.00-14.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (5-6-я улицы), отрезки улиц Нурекской, Наманганской, Адырской, Андижанской;
  • 11.00-19.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (1-4-я улицы);
  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Женижок, Куйручук, Конорчок, Ахунбаева), «Арча-Бешик» (улицы Абаданова, 14-я, 15-я), «Колмо» (улица Козу-Баглан), отрезки проспекта Жибек Жолу, улицы Орозбекова;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-52 — Чуй-55, Чуй-21 — Чуй-24, Профессора Зимы).

  • 9.00-20.00 — район, ограниченный улицами Абдрахманова, Фрунзе, Суюмбаева и проспектом Жибек Жолу.

У кого намечается той

Омар (Омурбек Жанышов)

Родился 19 ноября 1988 года. Певец.

Памятные даты

День артиллерии Кыргызской Республики

День артиллерии отмечается в ознаменование заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, первый этап которого начался с контрнаступления советских войск 19 ноября 1942 года. Этому роду войск в том контрнаступлении принадлежала ключевая роль.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944-го заслуги артиллеристов отмечены учреждением праздника.

Международный мужской день

24.kg
Фото 24.kg

Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.

Цель Международного мужского дня — привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей.

Всемирный день туалета

24.kg
Фото 24.kg. Туалет в ущелье Кырчын во время проведения ВИК-2018

Впервые его отметили 19 ноября 2002 года. Это один из самых оригинальных и по сложившейся традиции веселых праздников.

Около 40 процентов населения планеты не имеют возможности справлять свои естественные потребности в специально отведенных для этого местах из-за отсутствия таковых.

В 2013-м Генеральная Ассамблея ООН официально утвердила 19 ноября в качестве Всемирного дня туалета.

День отказа от курения

Ежегодно в третий четверг ноября отмечается День отказа от курения. Он установлен Американским онкологическим обществом в 1977-м.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик (к 2020 году этот показатель может повыситься до одного человека в каждые три секунды).

В рамках Дня отказа от курения активисты и представители учреждений здравоохранения проводят различные просветительские, благотворительные и другие мероприятия, призванные просвещать население о вреде никотина и способах отучения от курения.

Всемирный день философии

Провозглашен на 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2005 году и проводится в третий четверг ноября, чтобы на глобальном уровне приобщить мировое сообщество к богатству философской мысли.

Идея учреждения Всемирного дня философии заключается в том, чтобы найти общую платформу обсуждения происходящих в обществе глобальных социокультурных преобразований, приобщить людей к философскому наследию, приоткрыть сферу обыденного мышления для новых идей и стимулировать публичные дебаты мыслителей и гражданского общества по поводу вызовов, встающих сегодня перед обществом.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Николай Ананьев

из интернета
Фото из интернета. Николай Ананьев

Родился 19 ноября 1912 года в селе Сазоновка (ныне Ананьево) в крестьянской семье. Стрелок 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта, красноармеец, Герой Советского Союза. Награжден орденом Ленина.

В 1941-м Николая Ананьева призвали в Красную Армию и отправили на фронт. 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области в составе группы истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак противника, было уничтожено 18 вражеских танков.

Подвиг вошел в историю как подвиг 28 героев-панфиловцев.

21 июля 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР Николаю Ананьеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм.

Родился государственный деятель Уларбек Матеев

open.kg
Фото open.kg. Уларбек Матеев

Родился в 1951 году во Фрунзе. Заслуженный работник промышленности. Область деятельности: управление электромеханическими системами. Его научно-исследовательская деятельность направлена на создание энергосберегающих электроприводов и нетрадиционных энергосистем для условий республики с использованием солнечной, ветровой и других видов энергии.

В 1990-м приглашен в управление делами Совета министров Кыргызской Республики на пост заместителя заведующего отделом науки и информатики. Работал в аппарате правительства в должности заведующего отделом социальной сферы, затем отделом промышленности, энергетики и горного дела.

В 1997 году назначен директором Государственного агентства по энергетике. Семь лет спустя стал вице-премьер-министром страны. На этой должности курировал вопросы социальной сферы, топливно-энергетический сектор и горнорудную промышленность.

Внес большой вклад в развитие промышленности республики.

Умер 3 июня 2010-го.

Родился тяжелоатлет Каныбек Осмоналиев

из интернета
Фото из интернета. Каныбек Осмоналиев

Родился 19 ноября 1953 года в селе Бейшеке Чуйской области. Кыргызский советский тяжелоатлет.

На Олимпиаде-1980 борьба за чемпионский титул сложилась острой: сразу четыре спортсмена набрали в сумме по 245 килограммов. Однако самым легким из них оказался именно Каныбек Осмоналиев, что и обеспечило ему золотую медаль.

Четырехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике.

Умер ученый Азиз Нарынбаев

Азиз Нарынбаев родился 24 апреля 1924 года в Караколе Иссык-Кульской области.

С сентября 1953-го до октября 1968-го работал в вузах Кыргызстана. В конце 1968 года назначен заведующим сектором Института философии и права АН Киргизской ССР.

Автор свыше 300 научных, научно-методических, пропагандистских работ, в том числе более 20 книг, а также ряда пособий для аспирантов, соискателей и студентов вузов по философии. Также являлся редактором перевода учебников на кыргызский язык. Ученый одним из первых закладывал фундамент развития философской науки в Кыргызстане.

Труды Азиза Нарынбаева получили широкую известность в странах СНГ и Китае. Они изданы на кыргызском, уйгурском, русском, китайском и английском языках.

Умер 19 ноября 2015-го.

Куда сходить

Культура

  • «Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173540/
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