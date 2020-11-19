В Бишкеке 19 ноября облачно и слабый снег. Температура воздуха ожидается −4 градуса. День уменьшился до 9 часов 35 минут.

Отключение газа, света, воды

10.00-17.00 — отрезки улиц Осмонкула, Древесной;

9.00-14.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (5-6-я улицы), отрезки улиц Нурекской, Наманганской, Адырской, Андижанской;

11.00-19.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (1-4-я улицы);

9.30-17.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Женижок, Куйручук, Конорчок, Ахунбаева), «Арча-Бешик» (улицы Абаданова, 14-я, 15-я), «Колмо» (улица Козу-Баглан), отрезки проспекта Жибек Жолу, улицы Орозбекова;

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-52 — Чуй-55, Чуй-21 — Чуй-24, Профессора Зимы).

9.00-20.00 — район, ограниченный улицами Абдрахманова, Фрунзе, Суюмбаева и проспектом Жибек Жолу.

У кого намечается той

Омар (Омурбек Жанышов)

Родился 19 ноября 1988 года. Певец.

Памятные даты

День артиллерии Кыргызской Республики

День артиллерии отмечается в ознаменование заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, первый этап которого начался с контрнаступления советских войск 19 ноября 1942 года. Этому роду войск в том контрнаступлении принадлежала ключевая роль.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944-го заслуги артиллеристов отмечены учреждением праздника.

Международный мужской день

Фото 24.kg

Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.

Цель Международного мужского дня — привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей.

Всемирный день туалета

Фото 24.kg. Туалет в ущелье Кырчын во время проведения ВИК-2018

Впервые его отметили 19 ноября 2002 года. Это один из самых оригинальных и по сложившейся традиции веселых праздников.

Около 40 процентов населения планеты не имеют возможности справлять свои естественные потребности в специально отведенных для этого местах из-за отсутствия таковых.

В 2013-м Генеральная Ассамблея ООН официально утвердила 19 ноября в качестве Всемирного дня туалета.

День отказа от курения

Ежегодно в третий четверг ноября отмечается День отказа от курения. Он установлен Американским онкологическим обществом в 1977-м.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик (к 2020 году этот показатель может повыситься до одного человека в каждые три секунды).

В рамках Дня отказа от курения активисты и представители учреждений здравоохранения проводят различные просветительские, благотворительные и другие мероприятия, призванные просвещать население о вреде никотина и способах отучения от курения.

Всемирный день философии

Провозглашен на 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2005 году и проводится в третий четверг ноября, чтобы на глобальном уровне приобщить мировое сообщество к богатству философской мысли.

Идея учреждения Всемирного дня философии заключается в том, чтобы найти общую платформу обсуждения происходящих в обществе глобальных социокультурных преобразований, приобщить людей к философскому наследию, приоткрыть сферу обыденного мышления для новых идей и стимулировать публичные дебаты мыслителей и гражданского общества по поводу вызовов, встающих сегодня перед обществом.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Николай Ананьев

Фото из интернета. Николай Ананьев

Родился 19 ноября 1912 года в селе Сазоновка (ныне Ананьево) в крестьянской семье. Стрелок 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта, красноармеец, Герой Советского Союза. Награжден орденом Ленина.

В 1941-м Николая Ананьева призвали в Красную Армию и отправили на фронт. 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области в составе группы истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак противника, было уничтожено 18 вражеских танков.

Подвиг вошел в историю как подвиг 28 героев-панфиловцев.

21 июля 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР Николаю Ананьеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм.

Родился государственный деятель Уларбек Матеев

Фото open.kg. Уларбек Матеев

Родился в 1951 году во Фрунзе. Заслуженный работник промышленности. Область деятельности: управление электромеханическими системами. Его научно-исследовательская деятельность направлена на создание энергосберегающих электроприводов и нетрадиционных энергосистем для условий республики с использованием солнечной, ветровой и других видов энергии.

В 1990-м приглашен в управление делами Совета министров Кыргызской Республики на пост заместителя заведующего отделом науки и информатики. Работал в аппарате правительства в должности заведующего отделом социальной сферы, затем отделом промышленности, энергетики и горного дела.

В 1997 году назначен директором Государственного агентства по энергетике. Семь лет спустя стал вице-премьер-министром страны. На этой должности курировал вопросы социальной сферы, топливно-энергетический сектор и горнорудную промышленность.

Внес большой вклад в развитие промышленности республики.

Умер 3 июня 2010-го.

Родился тяжелоатлет Каныбек Осмоналиев

Фото из интернета. Каныбек Осмоналиев

Родился 19 ноября 1953 года в селе Бейшеке Чуйской области. Кыргызский советский тяжелоатлет.

На Олимпиаде-1980 борьба за чемпионский титул сложилась острой: сразу четыре спортсмена набрали в сумме по 245 килограммов. Однако самым легким из них оказался именно Каныбек Осмоналиев, что и обеспечило ему золотую медаль.

Четырехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике.

Умер ученый Азиз Нарынбаев

Азиз Нарынбаев родился 24 апреля 1924 года в Караколе Иссык-Кульской области.

С сентября 1953-го до октября 1968-го работал в вузах Кыргызстана. В конце 1968 года назначен заведующим сектором Института философии и права АН Киргизской ССР.

Автор свыше 300 научных, научно-методических, пропагандистских работ, в том числе более 20 книг, а также ряда пособий для аспирантов, соискателей и студентов вузов по философии. Также являлся редактором перевода учебников на кыргызский язык. Ученый одним из первых закладывал фундамент развития философской науки в Кыргызстане.

Труды Азиза Нарынбаева получили широкую известность в странах СНГ и Китае. Они изданы на кыргызском, уйгурском, русском, китайском и английском языках.

Умер 19 ноября 2015-го.

Куда сходить

Культура

«Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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