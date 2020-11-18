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Общество

Введение ОСАГО в Кыргызстане снова переносится

Введение ОСАГО в Кыргызстане снова переносится. На этот раз на год. Страхование будет вводиться поэтапно для разных категорий владельцев авто. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил председатель Госфиннадзора Арзыбек Кожошев.

«В связи с тем, что страна находится не в лучшем экономическом положении, сегодня утром и. о. премьер-министра Артем Новиков принял решение перенести введение ОСАГО на один год. Мы его в этом поддержали», — сказал он.

Для въезжающих на территорию республики иностранных машин ОСАГО вводится с 1 июля 2021-го, для государственного и муниципального автотранспорта, грузовых и пассажирских машин — с 1 января 2022-го. Для частных автовладельцев — с 1 января 2023 года. Правительство готовит соответствующий проект закона, который будет направлен на рассмотрение в парламент.

Арзыбек Кожошев также отметил, что тарифная сетка ОСАГО уже разработана. Перенос связан исключительно из-за экономического положения страны. «Такое решение мы приняли не от лучшей жизни», — подчеркнул он.

Напомним, что 16 ноября Министерство внутренних дел вынесло на общественное обсуждение поправки в Правила дорожного движения, согласно которым с 1 января 2021 года предлагается запретить ездить транспорту без полиса ОСАГО. Это связано с тем, что именно с 2021-го вступают в силу нормы об ответственности автовладельцев за неисполнение обязанности по обязательному страхованию.

Закон об ОСАГО был принят 24 июля 2015 года и должен был вступить в силу еще 7 февраля 2016-го. Однако депутаты Жогорку Кенеша в январе 2016 года инициировали законопроект о продлении срока вступления в силу закона на три года, до 7 февраля 2019-го. Позже срок вступления в силу закона перенесли на 2021 год.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173537/
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