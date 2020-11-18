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Общество

В Бишкеке появится еще один небольшой парк

В Бишкеке на пересечении улицы Токтогула и бульвара Молодой Гвардии появится «карманный парк». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, специалисты муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» разработали эскизный проект благоустройства территории.


«Будущая пешеходная зона площадью 730 квадратных метров находится перед мозаичным панно «Ленин с нами», представляющим для города художественно-историческую ценность. Оно построено в 1978 году, автор — художник Лидия Ильина, имеет статус памятника искусства местного значения на основании решения Исполнительного комитета Фрунзенского городского Совета народных депутатов Киргизской ССР от 9 июля 1981 года», — отметили в муниципалитете.

Участок, некогда бывший в ухоженном, благоустроенном состоянии, ныне находится в запустении и имеет неприглядный, унылый вид.

Эскизом предусматривается улучшение состояния территории с заменой уличной мебели и покрытия тротуаров, площадок и установкой нового освещения. Помимо этого предлагается открыть взору панно, установить подсветку, убрать на участке заросшую растительность, посадить деревья и обустроить цветники.

«Мы надеемся, что это место превратится в уютный уголок отдыха для горожан и гостей столицы, а в вечернее время панно заиграет всеми цветами мозаики», — добавили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173532/
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