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Общество

Катар оплатит операции на сердце 81 кыргызстанцу

Посольство Государства Катар и Катарский благотворительный фонд окажут помощь в проведении операций на сердце. Об этом стало известно во время встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Катар в Кыргызстане Абдуллы Ас-Сулайти и министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева.

Как отметили в пресс-центре ведомства, стороны обсудили механизмы бесплатного хирургического вмешательства 81 пациенту с заболеваниями сердца, а также пути двустороннего сотрудничества в области здравоохранения. Алымкадыр Бейшеналиев поручил руководству кардиохирургического центра срочно уточнить список пациентов, которые стоят в очереди для проведения операции, и кардиохирургов, которые будут их проводить. Все расходы на операции будут профинансированы со стороны Катара.

«Государство Катар всегда оказывало помощь сектору здравоохранения. В начале пандемии Катарский благотворительный фонд предоставил министерству средства индивидуальной защиты на сумму $50 тысяч, а также 420 кислородных концентраторов для борьбы с коронавирусом. В этой связи я хотел бы лично поблагодарить вас и благотворительную организацию», — сказал министр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173509/
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