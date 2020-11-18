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Общество

В Кыргызстане проходит Неделя правильного использования антибиотиков

В Кыргызстане проходит Всемирная неделя правильного использования антимикробных препаратов. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, ежегодно во всем мире примерно 700 тысяч человек умирают от болезней, устойчивых к антибиотикам. По примерным подсчетам, к 2050 году проблема устойчивости к противомикробным препаратам может стать причиной 10 миллионов смертей в год.

В ведомстве отмечают, что пандемия COVID-19 оказывает различное влияние на использование антибиотиков по всему миру. В некоторых странах на фоне введения карантина и мер физического дистанцирования, улучшения гигиены рук и респираторной гигиены использование антимикробных препаратов резко сократилось, но, к сожалению, в большинстве стран резко увеличился рост использования антибиотиков. Этот рост связывают с тем, что люди ошибочно полагают, будто эти лекарства помогают вылечиться или защититься от COVID-19, и покупают их без консультации с врачом и без рецепта.

Переживая вызовы пандемии COVID-19, в этом году Всемирная неделя правильного использования антибиотиков как никогда призывает всех и каждого сосредоточить усилия на том, чтобы не позволить коронавирусной инфекции усугубить продолжающийся кризис устойчивости к антибиотикам.

Неправильное использование антибиотиков для лечения как людей, так и животных, ускоряет распространение устойчивости к этому виду лекарственных средств, что в перспективе может привести к катастрофическим последствиям для здоровья населения.

«Важно прислушиваться к совету врачей. Если вы почувствовали недомогание, обратитесь за медицинской помощью и не пытайтесь поставить диагноз и лечиться антибиотиками самостоятельно. Помните: можно принимать антибиотики только если они вам назначены. Также, пользуясь случаем, хочу напомнить о том, что антибиотики не используются для лечения вирусных инфекций, таких как простуда и грипп. Перед тем как принимать антибиотики, всегда надо консультироваться с квалифицированным специалистом здравоохранения», — отметила представитель ВОЗ в КР Назира Артыкова.

«Устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) — это не только проблема здоровья человека. К 2030 году на сельское хозяйство будет приходиться примерно 67 процентов всего объема использования антибиотиков в мире. Это сложная проблема, требующая скоординированных действий всех заинтересованных сторон, и она охватывает аспекты человеческой жизни, животных и экологии. Ответные меры по всем трем направлениям — это то, что мы в ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) называем единым подходом в области здравоохранения», — отметил представитель ФАО в Кыргызстане Аднан Куреши.

В ведомстве добавили, что целью Всемирной недели правильного использования противомикробных препаратов является повышение осведомленности общественности во всем мире о проблеме устойчивости к ним и пропаганда передовой практики в этой сфере среди общественности, работников здравоохранения и лиц, ответственных за выработку политики с тем, чтобы не допустить дальнейшего развития и распространения УПП.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173502/
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