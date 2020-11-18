В мире COVID-19 заразились свыше 55,5 миллиона, умерли более 1,3 миллиона

За последние двое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 226 тысяч 702. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 55 миллионов 562 тысячи 616 человек. Больше всего зараженных в США (11 миллионов 344 тысячи 154), Индии (8 миллионов 874 тысячи 290), Бразилии (5 миллионов 911 тысяч 758), Франции (2 миллиона 87 тысяч 183), России (1 миллион 954 тысячи 912), Испании (1 миллион 510 тысяч 23), Великобритании (1 миллион 414 тысячи 359), Аргентине (1 миллион 329 тысяч 5), Италии (1 миллион 238 тысяч 72) и Колумбии (1 миллион 211 тысяч 128).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 35,7 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 817 тысяч 192.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 337 тысяч 343. За двое суток показатель вырос на 20 тысяч 720 человек. В том числе в США скончались 248 тысяч 581 человек, Бразилии — 166 тысяч 699, Индии — 130 тысяч 519, Мексике — 99 тысяч 26 и Великобритании — 52 тысячи 839.

В Кыргызстане зарегистрировали 67 тысяч 894 случая заражения коронавирусом, в Казахстане — 122 тысячи 335, Узбекистане — 70 тысяч 581, Таджикистане — 11 тысяч 689.