В Кыргызстане антибиотики определяются в молоке и мясе. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления государственного ветеринарного надзора Госветинспекции Толон Ырсалиев.

По его словам, у Госветинспекции действует госпрограмма пищевого мониторинга. «Инспекторы берут пробы продукции, сырья, которые сдают в лаборатории. В последнее время очень часто определяется в молоке, случается, в мясе», — отметил он.

Толон Ырсалиев добавил, что в Кыргызстане предусмотрена госрегистрация ветеринарных аптек, отпуск ветеринарных средств по рецептам. «Сейчас на доработке информационная система идентификации отслеживания животных, где виден потенциал формирования рецептов в цифровом формате. При формировании рецептов будет формироваться QR-код, который не позволит повторно использовать рецепт. В будущем это повысит качество услуг и повлияет на незаконное движение ветеринарных средств», — отметил он.

Начальник управления добавил, что сейчас при поддержке ФАО проводится дооснащение ветеринарных лабораторий, приобретение референтных штаммов, работа по повышению уровня квалификации сотрудников ветлабораторий и ветспециалистов. «После чего у Госветинспекции появится еще один инструмент — госпрограмма мониторинга за устойчивостью к противомикробным препаратам. Она будет определять проблемные места, меры по снижению устойчивости к противомикробным препаратам», — отметил он.