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Общество
Сюжет: COVID-19

Минздрав открыл telegram-канал, где можно узнать о состоянии родных в стационаре

Министерство здравоохранения открыло telegram-канал, на котором можно узнать о состоянии здоровья родственника, попавшего в больницу с COVID-19 или пневмонией в тяжелом состоянии.

Отмечается, что для получения информации необходимо указать Ф. И. О. пациента, документ, удостоверяющий его личность, стационар, где он получает лечение, а также отделение и, по возможности, номер палаты.

«С вашей стороны необходимо подтверждение родственных связей с пациентом. Для этого необходим один из документов, подтверждающих о родственных связях с пациентом, — свидетельства о браке, о рождении, фото вашего паспорта», — отмечается на канале.

После получения данных о пациенте, по которому сделан запрос, ответы о состоянии больного будут высылаться в личные сообщения.

Обращения обрабатываются с 9.00 до 18.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173442/
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