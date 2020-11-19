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Общество

За месяц в Кыргызстане умерло 24 человека с ВИЧ/СПИДом

За месяц в Кыргызстане умерло 24 человека с ВИЧ/СПИДом. Таковы данные Республиканского центра «СПИД».

По статистике на 1 октября 2020 года, в республике зарегистрировано 10 тысяч 173 случая ВИЧ-инфицирования, в том числе среди граждан КР  9,6 тысячи случаев, среди иностранцев — 569.

Среди ВИЧ-позитивных больше мужчин — 63,6 процента, женщин — 36,4 процента. Пути передачи инфекции в последние годы меняются. На половой путь приходится 67,3 процента от всех выявленных случаев ВИЧ в стране.

За все время умерло 2 тысячи 166 человек, из них на стадии СПИД — 693. По данным на 1 сентября 2020 года, эти показатели составляли 2 тысячи 142 и 689 соответственно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173440/
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