За месяц в Кыргызстане умерло 24 человека с ВИЧ/СПИДом. Таковы данные Республиканского центра «СПИД».

По статистике на 1 октября 2020 года, в республике зарегистрировано 10 тысяч 173 случая ВИЧ-инфицирования, в том числе среди граждан КР — 9,6 тысячи случаев, среди иностранцев — 569.

Среди ВИЧ-позитивных больше мужчин — 63,6 процента, женщин — 36,4 процента. Пути передачи инфекции в последние годы меняются. На половой путь приходится 67,3 процента от всех выявленных случаев ВИЧ в стране.

За все время умерло 2 тысячи 166 человек, из них на стадии СПИД — 693. По данным на 1 сентября 2020 года, эти показатели составляли 2 тысячи 142 и 689 соответственно.