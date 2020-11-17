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Общество

Милиция нашла женщину, оставившую в ГУМ «Чынар» подозрительный пакет

В пакете, оставленном в ГУМ «Чынар», оказалось малиновое варенье и клубника. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

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Уточняется, что правоохранители установили личность женщины, которая оставила пакет у филиала банка.

«Женщина оставила пакет рядом с филиалом банка. С ней был ребенок. Правоохранители обнаружили черный пакет, внутри которого были клубника и малиновое варенье. Личность женщины установили, с ней провели беседу», — сообщили в ГУВД.

Напомним, сегодня вечером на пульт дежурного ГУВД Бишкека поступило сообщение о подозрительном объекте, найденном на цокольном этаже торгового центра. Сотрудники милиции эвакуировали посетителей из здания и взяли его в оцепление. На место были вызваны саперы ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173436/
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