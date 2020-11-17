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Общество

В Бишкеке оштрафовали водителей, вышедших на микроавтобусный маршрут № 283

В Бишкеке приостановили работу микроавтобусного маршрута № 283, а водителей, ранее самовольно вышедших на линии, оштрафовали. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, о захвате линии накануне заявили перевозчики на встрече с и. о. градоначальника Балбаком Тулобаевым и вице-мэром Азизом Алымкуловым.

«На место оперативно была направлена мобильная группа. В результате проверки факты, указанные в обращении, подтвердились, микроавтобусы № 283 самовольно вышли на линию — маршрут был по центральным улицам, конечная — в селе Гроздь», — отметили в мэрии.

Сотрудники управления Патрульной службы милиции (УПСМ) составили административные протоколы в отношении водителей микроавтобусного маршрута № 283 за отсутствие разрешительных документов для выезда на линию, а также контрольного механика Восточного автовокзала.

Управление гортранспорта (УГТ) муниципалитета направило по данному факту письмо в агентство автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173433/
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