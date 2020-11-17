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Общество

Девять лет своей жизни вы проведете глядя в смартфон: результаты исследования

Исследовательская компания Whistle Out опросила пользователей смартфонов. И выяснила, что средний человек потратит на смартфон за всю свою жизнь около 76 тысяч 500 часов, или девять лет. Этот показатель специалисты вывели, учитывая среднюю продолжительность жизни, возраст приобретения смартфона и среднее суточное время использования аппарата. Например, для миллениалов это 3,7 часа.

Именно они, люди, родившиеся в 1981-1996 годы, проводят больше всего времени за телефоном. Далее следуют представители поколения Х (1965-1980 годы) — три часа. Меньше всего времени на смартфоны, конечно, тратят бумеры — люди, рожденные в 1946-1964 годах — это 2,5 часа.

По подсчетам специалистов, миллениалы проводят в телефонах почти пятую часть (23,1 процента) своей жизни (за вычетом часов сна). Люди поколения X — 16,5 процента, а бумеры — 9,9 процента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173426/
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