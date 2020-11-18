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Общество

У семьи с тремя детьми сгорел дом в жилмассиве «Бакай-Ата». Они просят о помощи

В жилмассиве «Бакай-Ата» у семьи с тремя детьми полностью сгорел дом. Об этом 24.kg сообщила пострадавшая Жылдыз Кулжабаева.

По ее словам, трагедия произошла в ночь на 17 ноября. Причиной возгорания стал взрыв масляного обогревателя.

«У нас трое детей. Слава богу все живы, здоровы. Только ничего не осталось: ни вещей, ни документов, ни денег. Очень нужна ваша помощь, любая. В любом виде. Сейчас мы временно проживаем в доме одноклассника», — рассказала Жылдыз Кулжабаева.

Те, кто хотят оказать поддержку семье, могут связаться с ними по номерам: 0709180677, 0702411901, Жылдыз и Мээрим Кулжабаевы.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173422/
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