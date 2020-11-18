В Караколе владельцев точек общепита призвали закрыться на 10 дней

В Караколе владельцев точек общепита попросили прекратить работу на 10 дней. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства Иссык-Кульской области.

По ее данным, замполпреда Эльмира Усенова встретилась с владельцами кафе и ресторанов.

«Нам всем нужно проявить заботу, прежде всего, помочь врачам. Количество инфицированных растет с каждым днем. Прошу проявить активную гражданского позицию и временно прекратить деятельность, хотя бы на 10 дней. Как только ситуация стабилизируется, можете возобновить работу», — сказала она.

С марта в республике зарегистрировали 67 тысяч 469 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.