Реабилитационному центру для детей с инвалидностью на Иссык-Куле нужна помощь

Реабилитационному центру «Келечек» в селе Эшперово Тонского района требуется помощь. Об этом 24.kg сообщил представитель краудфандинговой платформы Бекзат Абалбеков.

По его словам, центру необходимо дополнительное оборудование для эффективного оказания помощи детям с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна и задержкой речевого развития.

«Услуги реабилитации бесплатные, центр испытывает финансовые трудности и не может самостоятельно приобрести необходимое оборудование для эффективного оказания помощи воспитанникам. На закуп нам требуется 525 тысяч 600 сомов. В первую очередь учреждение нуждается в массажном кабинете. Регулярный лечебный массаж очень важен для детей с инвалидностью. Он приводит к стимулированию мышц, тонизирует их, психологически и физически расслабляет и улучшает общее состояние ребенка», — сказал Бекзат Абалбеков.

Он отметил, что реабилитационному центру также нужны игровая комната и площадка. «Это не только безопасное пространство для детей, но и место для организации уроков, а также занятий по физкультуре. Специальное игровое спортивное оборудование имеет важную роль в коррекции различных расстройств, так как, взаимодействуя с ними, дети будут улучшать свою физическую и умственную координацию. Игровая площадка на свежем воздухе, адаптированная под нужды детей, — необходимая часть комплексной реабилитации ребенка, которая улучшит времяпровождение детей в центре», — рассказал волонтер.

Бекзат Абалбеков также добавил, что в Тонском районе, где находится центр, проживают более 400 детей с инвалидностью, из них около 50 детей с ОВЗ — в селе Эшперово, однако на сегодняшний день центр посещает только 21 ребенок. В случае оснащения учреждения нужным оборудованием реабилитацию смогут проходить намного больше детей.