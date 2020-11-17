Поправки в Конституцию вынесут завтра на общественное обсуждение

Пакет поправок в Конституцию будет завтра вынесен на общественное обсуждение. Об этом сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике заявил депутат Марлен Маматалиев.

Ранее заведующий отделом информационной политики аппарата главы государства Нургазы Анаркулов сообщил 24.kg, что «авторами проекта по внесению новой редакции Конституции Кыргызской Республики и назначению референдума являются депутаты Жогорку Кенеша».

«Они привлекли экспертов и юристов и подготовили свой вариант Основного закона. Но чтобы внести документ на рассмотрение парламента, надо собрать не менее 2/3 голосов», — сказал Нургазы Анаркулов.

В парламенте также собирают подписи за то, чтобы провести референдум по поправкам в Конституцию. Есть предложение провести плебисцит одновременно с выборами президента — 10 января 2021 года.