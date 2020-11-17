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Общество

Конкурс на избрание трех судей Конституционной палаты приостановлен

Совет по отбору судей принял решение о приостановлении конкурсного отбора на вакантные должности членов Конституционной палаты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его данным, объявленный ранее конкурс на три вакантные должности будет приостановлен до принятия Жогорку Кенешем решения о внесении изменений в Закон «О Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики».

Известно, что с такой просьбой в КП обратился вице-спикер ЖК Мирлан Бакиров.

Ранее депутат парламента Омурбек Бакиров выступил с предложением сократить число судей Конституционной палаты. По его мнению, в КП могут заседать 9 судей, а не 11, как сейчас. Он отметил, что сокращение нужно ради «достижения рационального и эффективного функционирования Конституционной палаты».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173398/
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