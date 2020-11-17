Главврач ввел в заблуждение. Больница № 6 не готова к приему пациентов с COVID-19

Больница № 6 не готова к приему больных c COVID-19. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщила вице-мэр Айжан Чыныбаева.

По ее словам, у организации здравоохранения есть проблемы с канализацией и электричеством.

«Главврач ввел в заблуждение, когда был выезд с комиссией. Он сказал, что все готово. Но за короткий срок они не успеют», — сказала Айжан Чыныбаева.

Ранее Минздрав сообщил о приостановлении ремонта в больнице из-за высокой потребности в койках для лечения терапевтических, кардиологических, неврологических пациентов. В ведомстве отмечали, что при необходимости она будет перепрофилирована для приема больных с COVID-19.