Кыргызстан занял 96-ю строчку в рейтинге владения английским языком

Кыргызстан оказался на 96-м месте из 100 ежегодного мирового рейтинга владения английским языком EF English Proficiency Index (EPI) 2020. В пятерку лидеров вошли Нидерланды, Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия.

По сравнению с прошлым годом Кыргызстан улучшил свои позиции, поднявшись в рейтинге на три пункта — годом ранее мы занимали предпоследнее место. Уровень владения английским языком жителями страны по-прежнему оценивается как очень низкий, то есть средний кыргызстанец может рассказать несколько слов о себе (имя, возраст, страна) и дать простые указания иностранному туристу. Хуже ситуация с английским языком из стран региона только в Таджикистане, который занял последнее место рейтинга. Для сравнения Казахстан расположился на 92-м, Узбекистан на 88-м, а, например, Афганистан — на 79-м месте. Россия занимает 41-ю строчку, улучшив результат на семь пунктов.

Традиционно высокий уровень владения английским языком демонстрируют жители Европы, причем 27 из 33 стран улучшили свои позиции с прошлого года. Выше в рейтинге поднялся Китай, переместившись с 40-й позиции на 38-ю. А Индия наоборот потеряла 16 позиций, заняв 50-е место и оказавшись среди стран с низким уровнем владения английским языком.

Рейтинг составлен на основе данных, полученных от 2,2 миллиона людей из 100 стран и регионов, для которых английский язык не является родным.

Самый высокий уровень владения английским языком по всему миру показали опрошенные в возрасте от 26 до 30 лет. При этом взрослые старше 40 лет показали более высокий уровень знаний, чем опрошенные в возрасте от 18 до 20 лет.