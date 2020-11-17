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Общество

Директор школы-гимназии № 6 в городе Ош ушел с должности добровольно

Уже бывший директор школы-гимназии № 6 в Оше Акылбек Ташбаев заявил журналистам, что ушел с должности по собственному желанию.

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По его словам, со вчерашнего дня он является директором школы-гимназии № 20 имени Раззакова города Оша.

«Здесь нет ничьей вины, я написал заявление сам еще три дня назад. Никто не заставлял меня этого делать. Сейчас я нахожусь в непонятной ситуации, мои коллеги хотят, чтобы я вернулся в школу № 6, но официально я уже стал директором школы № 20», — сказал Акылбек Ташбаев.

Ранее в Оше проходил митинг в поддержку бывшего директора школы-гимназии № 6 имени Мокаренко. Педагогический коллектив выступает против смены Акылбека Ташбаева другим руководителем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173385/
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