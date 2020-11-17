Директор школы-гимназии № 6 в городе Ош ушел с должности добровольно

Уже бывший директор школы-гимназии № 6 в Оше Акылбек Ташбаев заявил журналистам, что ушел с должности по собственному желанию.

Читайте по теме В городе Ош митингуют учителя школы № 6. Требуют вернуть прежнего директора

По его словам, со вчерашнего дня он является директором школы-гимназии № 20 имени Раззакова города Оша.

«Здесь нет ничьей вины, я написал заявление сам еще три дня назад. Никто не заставлял меня этого делать. Сейчас я нахожусь в непонятной ситуации, мои коллеги хотят, чтобы я вернулся в школу № 6, но официально я уже стал директором школы № 20», — сказал Акылбек Ташбаев.

Ранее в Оше проходил митинг в поддержку бывшего директора школы-гимназии № 6 имени Мокаренко. Педагогический коллектив выступает против смены Акылбека Ташбаева другим руководителем.