Учеников кыргызстанских школ приглашают поучаствовать в дистанционной олимпиаде

Учеников кыргызстанских школ приглашают поучаствовать в межрегиональной многопрофильной олимпиаде Тюменского государственного университета. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

По ее данным, олимпиада пройдет по математике, физике окружающей среды, химии окружающей среды, географии-экологии, биологии-экологии, истории, праву, русскому языку и литературному творчеству.

Участвовать могут ученики с 4-го по 11-й классы. Для этого нужно создать команду из пяти человек (каждый участник представляет одну из предметных областей: биология, география, обществознание, физика, математика).

Олимпиада проводится дистанционно с 15 октября по 20 декабря.