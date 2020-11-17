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Общество
Сюжет: COVID-19

Россия не готова принимать иностранных студентов из-за ситуации с COVID-19

Россия не готова принимать иностранных студентов из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минобрнауки РФ Валерия Фалькова.

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На заседании совета Российского союза ректоров министр заявил, что ситуация кардинально отличается от сентября.

«Коллеги из ряда стран, в том числе СНГ, конечно же, хотели бы приехать, но либо закрыто сообщение, либо по ряду других причин возможности нет. Вы видите ситуацию в наших городах и крупных университетах, теперь уже и мы не готовы принимать иностранных студентов. Ситуация кардинально отличается от того, что мы имели с вами в начале сентября», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173374/
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