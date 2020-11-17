Авария на ГЭС-5. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии

Троих пострадавших накануне в аварии около жилмассива «Бирдик» госпитализировали в Чуйскую областную больницу с различными трамвами. Об этом сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, они получили ушибы головного мозга. Состояние двоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести, одна женщина находится в тяжелом состоянии.

В ГУОБДД уточнили, что ДТП произошло в районе ГЭС-5. Погибшему водителю машины «Хонда Одиссей» было 43 года.

«Автомобили водворили на штрафстоянку. Назначены все необходимые экспертизы. Дело ведут сотрудники Аламединского РОВД», — сказали в милиции.

Напомним, что накануне столкнулись две автомашины — «Одиссей» и «Ниссан». Водитель минивэна не справился с управлением и врезался в легковушку, которая ехала по встречной полосе. Водитель «Одиссея» скончался на месте.