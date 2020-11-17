Вспомогательные школы в Бишкеке перегружены более чем в полтора раза

В трех вспомогательных школах Бишкека обучаются 752 ребенка при проектной мощности учебных заведений в 460 мест. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщила начальник управления образования столичной мэрии Эльмира Иманалиева.

Депутат Казыбек Эргешов отметил, что здание школы № 30 старое, построенное в 1938 году.

«Она расположена в опасном для детей месте, где интенсивное движение. У нас есть пустующие муниципальные помещения, давайте их переоборудуем под вспомогательные школы», — отметил он.