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Общество

Памятники и здания по всему миру загорятся бирюзовым цветом. И в Бишкеке

Сегодня состоится официальный запуск «Глобальной стратегии по ускорению ликвидации рака шейки матки»: памятники и здания по всему миру загорятся бирюзовым цветом — цветом осведомленности об этом заболевании. Об этом сообщают в Бишкекском центре укрепления здоровья и Национальном центре онкологии и гематологии.

Отмечается, что глобальная стратегия ВОЗ по ускорению элиминации (снижения до нуля заболеваемости) рака шейки матки предусматривает три ключевых компонента: вакцинацию, скрининг и лечение. Их успешная реализация может к 2050 году на 40 процентов уменьшить количество новых случаев заболевания и предотвратить 5 миллионов связанных с ним случаев смерти.

«Сегодняшнее событие является историческим, поскольку 194 страны в рамках принятой в этом году резолюции Всемирной организации здравоохранения впервые взяли на себя обязательство добиться элиминации онкологического заболевания», — подчеркивают в организациях.

Медики поясняют, что рак шейки матки поддается профилактике. Он излечим при условии раннего обнаружения и надлежащего лечения. Вместе с тем он является четвертым по распространенности онкологическим заболеванием среди женщин во всем мире.

Мероприятие откроют женщины, пережившие рак шейки матки, из всех регионов мира — защитники, которые боролись с этим заболеванием. К ним присоединятся спикеры высокого уровня, что свидетельствует о поддержке широкой коалиции партнеров и агентств.

В столице бирюзовая подсветка загорится вечером у ЦУМа и в парке «Ынтымак».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173366/
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