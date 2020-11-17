В городе Ош митингуют учителя школы № 6. Требуют вернуть прежнего директора

В Оше проходит митинг в поддержку директора школы-гимназии № 6 имени Мокаренко.

Фото Facebook/T-Media. В Оше митингуют учителя школы-гимназии № 6

Педагогический коллектив выступает против смены Акылбека Ташбаева другим руководителем.

«Зачем делать ротацию кадров во время разгара учебного процесса, во время пандемии коронавируса? Нам никто ничего не объяснил, ни в мэрии, ни в управлении образования. О том, что у нас сменился директор, мы узнали только вчера. Мы не выступаем против нового директора, но мы хотим, чтобы Акылбека Ташбаева вернули на свое место. Некоторые работают с ним 10 лет, он сделал многое для школы. Каждое утро интересуется нашими делами и здоровьем, заботится о нас», — говорят учителя.