На Иссык-Куле зарегистрировано 134 аварии с участием скота

В Кыргызстане наблюдается общий спад ДТП, но участились аварии из-за сельскохозяйственных животных. Об этом сообщил начальник отдела УВД Иссык-Кульской области Бакыт Жангабылов на расширенном заседании руководителей районов, МСУ и областных структур.

По его данным, за 10 месяцев 2020-го случаи аварий сократились на 3,8 процента по сравнению с прошлым годом. «За неполный год зафиксировано 134 ДТП с участием скота, которые унесли жизни двух человек, девять пострадавших доставлены в больницу. Нанесен материальный ущерб более 100 автовладельцам», — проинформировал Бакыт Жангабылов.

Он отметил, что разъяснительные работы среди владельцев сельхозживотных проводятся, но, несмотря на это, некоторые из них не придают должного внимания последствиям.

В свою очередь первый заместитель полпреда в Иссык-Кульской области Улан Далиев поручил активизировать работы по установке идентификационных чипов сельхозживотным.