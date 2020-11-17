День рождения COVID-19. В Китае ровно год назад обнаружены первые заразившиеся

Ровно год назад обнаружили первые случаи заражения коронавирусом в Китае. Об этом сообщили СМИ.

Отметим, ранее издание РБК также отмечало, что новый вирус начал распространяться в КНР: в провинции Хубэй 17 ноября 2019 года выявлены первые заразившиеся.

Первым в мире COVID-19 заболел 55-летний мужчина. Всего в ноябре 2019 года в Китае выявили девять случаев заражения, однако ни одного инфицированного власти пока не назвали «нулевым пациентом», или первым заболевшим.

К 27 декабря 2019 года, когда врач одной из больниц в провинции Хубэй сообщил, что новая болезнь вызвана коронавирусом, в стране заразились уже 180 человек.

31 декабря 2019 года в китайском Ухане была зарегистрирована смерть от респираторной болезни неизвестного происхождения.

В мире на сегодня зарегистрировано более 54 миллионов заразившихся COVID-19, скончались 1,3 миллиона человкек. В Кыргызстане с марта заразились 67 тысяч 469 человек. За весь период в стране умерли 1 тысяча 207 пациентов.