Больницам Бишкека, Оша и Нарынской области передали оборудование на $200 тысяч

Крупным больницам Бишкека, Оша и Нарынской области передали медоборудование за счет Азиатского банка развития и ЮНИСЕФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

По ее данным, медучреждения получили 20 кислородных концентраторов, 20 распределителей потока кислорода и 27 пульсоксиметров.

На все оборудование потратили $200 тысяч.

«В условиях глобальной пандемии COVID-19 кислородные концентраторы и пульсоксиметры стали использовать во всем мире для ведения пациентов с коронавирусом. Распределитель потока кислорода позволяет распределять медицинский кислород от одного концентратора нескольким пациентам», — проинформировали в ведомстве.