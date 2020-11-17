18:14
USD 84.80
EUR 100.56
RUB 1.10
Общество
Сюжет: COVID-19

Больницам Бишкека, Оша и Нарынской области передали оборудование на $200 тысяч

Крупным больницам Бишкека, Оша и Нарынской области передали медоборудование за счет Азиатского банка развития и ЮНИСЕФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

По ее данным, медучреждения получили 20 кислородных концентраторов, 20 распределителей потока кислорода и 27 пульсоксиметров.

На все оборудование потратили $200 тысяч.

«В условиях глобальной пандемии COVID-19 кислородные концентраторы и пульсоксиметры стали использовать во всем мире для ведения пациентов с коронавирусом. Распределитель потока кислорода позволяет распределять медицинский кислород от одного концентратора нескольким пациентам», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173335/
просмотров: 90
Версия для печати
Материалы по теме
Главврач ввел в заблуждение. Больница № 6 не готова к приему пациентов с COVID-19
Вторая волна коронавируса. В каких случаях разрешен транзит через Казахстан
В Кыргызстане смертность от внебольничной пневмонии выросла в 2,5 раза
В Кыргызстане в ноябре коронавирусом заразились 157 школьников
В Кадамджае и Бишкеке построят два новых мобильных стационара
В Кыргызстане еще 15 медиков заразились коронавирусом
Вакцинацию против гриппа прошли более 297 тысяч кыргызстанцев
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли четыре человека
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 555 человек
В КР выявили 486 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 67 469
Популярные новости
Митинг у&nbsp;Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и&nbsp;милицией Митинг у Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и милицией
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
Сбежавшего во&nbsp;время революции Кашкара Джунушалиева заметили на&nbsp;концерте в&nbsp;Москве Сбежавшего во время революции Кашкара Джунушалиева заметили на концерте в Москве
Зимнего туристического сезона в&nbsp;Кыргызстане не&nbsp;будет Зимнего туристического сезона в Кыргызстане не будет
Бизнес
Купите газовый котел и&nbsp;получите газ в&nbsp;подарок! Купите газовый котел и получите газ в подарок!
&laquo;Бакай Банк&raquo; теперь и&nbsp;в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; «Бакай Банк» теперь и в приложении «Мой О!»
Namba Group объявляет о&nbsp;новом этапе в&nbsp;жизни компании Namba Group объявляет о новом этапе в жизни компании
Смотрите бой Шевченко vs&nbsp;Майа за&nbsp;титул в&nbsp;наилегчайшем весе в&nbsp;приложении O!TV Смотрите бой Шевченко vs Майа за титул в наилегчайшем весе в приложении O!TV
17 ноября, вторник
18:12
Эвакуация в ГУМ «Чынар». На место прибыли саперы Эвакуация в ГУМ «Чынар». На место прибыли саперы
18:06
Больницам Бишкека, Оша и Нарынской области передали оборудование на $200 тысяч
18:01
Реформирование госорганов. Все чиновники пройдут аттестацию
17:59
ГКНБ: За поборы задержан руководитель аппарата Соцфонда
17:52
Купите газовый котел и получите газ в подарок!