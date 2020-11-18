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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 18 ноября облачно, возможен снег. Температура воздуха ожидается −1 градус. День уменьшился до 9 часов 37 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 1.00-3.00 — жилмассив «Келечек»;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (5,6-я улицы);
  • 9.30-15.00 — жилгородок ТЭЦ, район, ограниченный проспектом Чуй, улицами Достоевского, Фрунзе, отрезки улиц Курманалиева, Салиевой, Ялтинской, Алма-Атинской, Гражданской, Морозова;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Кудрука, Ростовской, жилмассив «Ак-Босого» (переулок Манаса, улицы Чуй-22 — Чуй-24, Чуй, 48а);
  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Абаданова, Сыдыгалы, Ак-Тан, Матисакова), «Колмо» (улицы Тынчтык, Илим, Мидина, Ганди, Курулуш), отрезки улиц Матыева, Щорса, Кочкорской, Гагарина, переулок Беговой;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Жибек Жолу, Мичурина, переулок Александровский.

Люди, которые меняли мир

Родился полный кавалер ордена Славы Насир Байтурсунов

из интернета
Фото из интернета. Насир Байтурсунов

Родился 18 ноября 1915 года в селе Кокомерен Нарынской области.

15 февраля 1943-го Джумгальским военкоматом призван на военную службу. Форсировал реки Друть, Березину, Вислу, Одер, Шпрее. Освобождал Белоруссию, участвовал в боях на польской земле, в Восточной Померании и Силезии, в Берлинской битве.

Насир Байтурсунов — один из немногих воинов, кто за подвиги храбрости, мужества и бесстрашия награжден четырьмя орденами Славы (два III степени).

Умер 11 мая 1995 года.

Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Родился композитор Таштан Эрматов

Родился 18 ноября 1928 года в селе Ак-Баш Ошской области. Композитор, заслуженный деятель культуры КР.

Один из родоначальников симфонической музыки в республике. С первых сочинений композитор заявил о себе как о самобытном, тонко чувствующем специфику симфонических форм авторе, обладающем глубоким пониманием фольклора. Большое место в творчестве композитора занимают также вокально-симфонические и камерно-инструментальные жанры.

Подлинными шедеврами национальной музыкальной классики стали его «Драматическая поэма» (1967), «Симфоническая поэма си минор» (1965), «Иссык Куль» (1969), симфоническая картина «Сон» (1964), «Күү» для симфонического оркестра, написанные в зрелые годы (1975, 1976), в которых композитор, следуя симфоническим традициям русской и европейской музыки, выработал свой собственный стиль.

Таштан Эрматов создал музыку для кино и театра: «Небо нашего детства», «Уркуя», «Улан», «Золотая осень» и другие.

Начав в 1973 году педагогическую деятельность в КГИИ имени Бубусары Бейшеналиевой преподавателем кафедры теории и композиции, впоследствии профессор Таштан Эрматов заведовал кафедрой в Национальной консерватории.

Член Союзов композиторов СССР и кинематографистов СССР.

Умер в 1997 году.

Умер кинематографист Болот Бейшеналиев

из интернета
Фото из интернета. Болот Бейшеналиев

18 ноября 2002 года в возрасте 65 лет в Бишкеке умер кинематографист, актер театра и кино Болот Бейшеналиев.

Родился 25 июня 1937-го в селе Калмак-Ашуу.

Работал помощником и ассистентом режиссера на киностудии «Киргизфильм». Народный артист Кыргызстана.

Снялся в таких фильмах, как «Первый учитель», «Андрей Рублев», «Материнское поле», «Джамиля», «Горячий снег», «ТАСС уполномочен заявить», и многих других, всего более 100 ролей.

Куда сходить

Культура

  • «Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173333/
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