В Бишкеке 18 ноября облачно, возможен снег. Температура воздуха ожидается −1 градус. День уменьшился до 9 часов 37 минут.

Отключение газа, света, воды

1.00-3.00 — жилмассив «Келечек»;

9.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (5,6-я улицы);

9.30-15.00 — жилгородок ТЭЦ, район, ограниченный проспектом Чуй, улицами Достоевского, Фрунзе, отрезки улиц Курманалиева, Салиевой, Ялтинской, Алма-Атинской, Гражданской, Морозова;

9.30-18.00 — отрезки улиц Кудрука, Ростовской, жилмассив «Ак-Босого» (переулок Манаса, улицы Чуй-22 — Чуй-24, Чуй, 48а);

9.30-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Абаданова, Сыдыгалы, Ак-Тан, Матисакова), «Колмо» (улицы Тынчтык, Илим, Мидина, Ганди, Курулуш), отрезки улиц Матыева, Щорса, Кочкорской, Гагарина, переулок Беговой;

13.00-17.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Жибек Жолу, Мичурина, переулок Александровский.

Люди, которые меняли мир

Родился полный кавалер ордена Славы Насир Байтурсунов

Фото из интернета. Насир Байтурсунов

Родился 18 ноября 1915 года в селе Кокомерен Нарынской области.

15 февраля 1943-го Джумгальским военкоматом призван на военную службу. Форсировал реки Друть, Березину, Вислу, Одер, Шпрее. Освобождал Белоруссию, участвовал в боях на польской земле, в Восточной Померании и Силезии, в Берлинской битве.

Насир Байтурсунов — один из немногих воинов, кто за подвиги храбрости, мужества и бесстрашия награжден четырьмя орденами Славы (два III степени).

Умер 11 мая 1995 года.

Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Родился композитор Таштан Эрматов

Родился 18 ноября 1928 года в селе Ак-Баш Ошской области. Композитор, заслуженный деятель культуры КР.

Один из родоначальников симфонической музыки в республике. С первых сочинений композитор заявил о себе как о самобытном, тонко чувствующем специфику симфонических форм авторе, обладающем глубоким пониманием фольклора. Большое место в творчестве композитора занимают также вокально-симфонические и камерно-инструментальные жанры.

Подлинными шедеврами национальной музыкальной классики стали его «Драматическая поэма» (1967), «Симфоническая поэма си минор» (1965), «Иссык Куль» (1969), симфоническая картина «Сон» (1964), «Күү» для симфонического оркестра, написанные в зрелые годы (1975, 1976), в которых композитор, следуя симфоническим традициям русской и европейской музыки, выработал свой собственный стиль.

Таштан Эрматов создал музыку для кино и театра: «Небо нашего детства», «Уркуя», «Улан», «Золотая осень» и другие.

Начав в 1973 году педагогическую деятельность в КГИИ имени Бубусары Бейшеналиевой преподавателем кафедры теории и композиции, впоследствии профессор Таштан Эрматов заведовал кафедрой в Национальной консерватории.

Член Союзов композиторов СССР и кинематографистов СССР.

Умер в 1997 году.

Умер кинематографист Болот Бейшеналиев

Фото из интернета. Болот Бейшеналиев

18 ноября 2002 года в возрасте 65 лет в Бишкеке умер кинематографист, актер театра и кино Болот Бейшеналиев.

Родился 25 июня 1937-го в селе Калмак-Ашуу.

Работал помощником и ассистентом режиссера на киностудии «Киргизфильм». Народный артист Кыргызстана.

Снялся в таких фильмах, как «Первый учитель», «Андрей Рублев», «Материнское поле», «Джамиля», «Горячий снег», «ТАСС уполномочен заявить», и многих других, всего более 100 ролей.

Куда сходить

Культура

«Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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