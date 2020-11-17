Шесть машин скорой помощи передала Центру экстренной медицины мэрия Бишкека

Мэрия Бишкека вручила сегодня столичному Центру экстренной медицины шесть машин скорой помощи.

Вице-мэр Айжан Чыныбаева поблагодарила медиков за их каждодневный труд и добавила, что муниципалитет делает все возможное для улучшения условий работы сотрудников скорой помощи. «Пусть эти машины спасут много жизней», — добавила она.

Фото пресс-службы мэрии. Столичному Центру экстренной медицины передали 6 машин скорой помощи

Директор центра Искендер Шаяхметов отметил, что машины оборудованы кардиографами, кислородным оборудованием. «В условиях распостранения COVID-19 мы сможем в них оказывать необходимую догоспитальную помощь. Машины очень теплые, комфортабельные», — подчеркнул он.

В мэрии отметили, что тендер на приобретение машин объявлен в июне 2020 года. В нем приняли участие три компании. Победило ОсОО «Витраж» на обущую сумму 13 миллионов 740 тысяч 390 сомов.